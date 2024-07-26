Надоевший или некомпетентная: кто станет президентом США после Байдена

Выборы в США проделывают удивительные виражи. 21 июля действующий президент Джо Байден пошел на неординарный поступок — отказался баллотироваться на второй срок всего за пару недель до официального выдвижения. Его уход стал результатом бунта демократов, который начался после провала Байдена на дебатах с Трампом. Союзники президента США около месяца требовали от него сняться с выборов. Тот до последнего сопротивлялся, но был вынужден сдаться, как только в лагерь бунтовщиков переметнулось почти все руководство Демпартии.

Пока лагерь демократов пребывал в раздрае, в жизни Дональда Трампа началась светлая полоса. Сначала кандидат от Республиканской партии уничтожил оппонента на дебатах, затем Верховный суд США встал на его сторону в ключевых судебных разбирательствах. Следом случилось неудачное покушение: Трамп чудом избежал смерти, а всего через два дня провел триумфальный партийный съезд. И вот вдобавок ко всему с дистанции сходит Байден. Кажется, шествие Трампа в Белый дом уже ничто не остановит.

Но так ли это на самом деле? Если среди читателей есть фанаты Трампа, то спешу вас разочаровать: уход Байдена не гарантирует его сопернику переизбрание.

У экс-президента США остается много проблем. Скандалы не покидают его, а антирейтинги держатся на стабильно высоком уровне. Фигура Трампа так и не стала объединяющей для нации, хотя совсем недавно казалось, что с этим наметились подвижки. В мае-июне были надежды, что экс-президент США политически повзрослел. Он примирился с умеренными республиканцами, посетил съезд Либертарианской партии и сблизился с IT-гигантами из Кремниевой долины, которые раньше поддерживали демократов. Но все разбилось, когда он объявил своим вице-президентом радикального трамписта Джей Ди Вэнса. Тогда стало понятно, что для Трампа идеологическая близость и личная преданность по-прежнему важнее политической целесообразности.

До сих пор недостатки Дональда Трампа ловко скрывались за недостатками Джо Байдена. Нынешний хозяин Белого дома странно вел себя на публичных мероприятиях и временами нес полнейшую околесицу. Америка только и делала, что обсуждала его состояние здоровья, которое с каждым месяцем становилось все хуже. На фоне этого бодрый Трамп выглядел достойной альтернативой.

Теперь, когда Байден сошел с дистанции, против кандидата от республиканцев готовится выступить его вице-президент Камала Харрис. Она относительно молодая (59 лет) женщина африкано-индийского происхождения, достаточно современная, чтобы стать TikTok-феноменом, и относительно привлекательная для независимых избирателей, нацменьшинств и молодежи. На ее фоне уже Трамп смотрится как главный дед Америки, которому пора на покой.

Чтобы сохранить набранный темп, ему понадобится предложить избирателям нечто больше, чем образ президента, который будет ясно мыслить и не умрет на рабочем месте.

Впрочем, демократам тоже приходится нелегко. Они совершили грубую ошибку, пойдя ва-банк с рискованной кандидатурой в лице Байдена, и это решение едва не привело партию к внутренней междоусобице. С трудом вырулив из кризиса, Демпартия тут же поставила все на Камалу Харрис, хотя она тоже крайне сомнительная личность.

У Камалы масса проблем. Это человек с околонулевой харизмой и отвратительными ораторскими навыками. Ее публичные речи зачастую похожи на словесную кашу, а неловкие шутки и неконтролируемый звонкий смех сделали из нее мем.

Послужной список у нее тоже не выдающийся. Камала попыталась избраться в президенты в 2019 году, но с треском проиграла праймериз, не сумев организовать собственный избирательный штаб. На посту вице-президента она запомнилась только тем, что провалила борьбу с миграционным кризисом и распугала 90% сотрудников своего офиса токсичным поведением. В последние годы роль Камалы свелась к тому, чтобы изредка подменять Байдена на мероприятиях, куда он сам не хотел ехать.

По всем признакам Харрис вообще не должна была стать успешным политиком. Американцы с этим согласны: показатели ее одобрения хуже, чем у Байдена, а антирейтинги сравнимы с Трампом. Но, несмотря на провалы, демократы почему-то упорно продвигали ее вверх по иерархии. Не исключено, кстати, что делали это из-за уникальных (без шуток) параметров по инклюзивности.

Сейчас перед Харрис стоит сложнейшая задача: в кратчайшие сроки перезапустить президентскую кампанию Демпартии, найти нового вице-президента, сепарироваться от Байдена, а также преодолеть расизм и сексизм значительной части американского общества. Чтобы все это сделать, потребуется четкая и слаженная работа большой команды, много денег и минимум ошибок со стороны самой Харрис. У вице-президента будут на это ресурсы. Но учитывая ее послужной список, есть большие сомнения, что она воспользуется ими правильно. Не стоит забывать и о том, что Харрис не участвовала в праймериз самостоятельно, поэтому на ней будет висеть ярлык кандидата, которого никто не выбирал.

По итогу выходит, что тектонические сдвиги в американской политике не привели ни к чему.

Президентская кампания США меняется в деталях, но в сути остается прежней. Это борьба плохих против худших и надоевших против некомпетентных, в которой победит не тот, кто будет более достойным, а тот, кто меньше всех оскандалится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.