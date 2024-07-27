Российская велогонщица осталась без медали на Олимпиаде

Российская велогонщица Тамара Дронова не попала в призеры в индивидуальной гонке раздельным стартом на Олимпийских играх в Париже, она стала 21-й.

Россиянка преодолела дистанцию за 43 минуты 42,16 секунды.

Золотую медаль завоевала австралийка Грейс Браун (39.38,24), серебряная награда досталась представительнице Британии Анне Хендерсон (41.08,83), а замкнула тройку лучших американская велогонщица Хлое Дигерт (41.10,70).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Лера Кудрявцева назвала открытие Олимпиады балом Сатаны.