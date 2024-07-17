В «Авито Путешествиях» заявили о росте спроса на краткосрочную аренду жилья в СКФО

Спрос на посуточную аренду квартир в Северо-Кавказском федеральном округе в июне 2024 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, следует из данных исследования «Авито Путешествий».

Среди регионов особенно выделяются по динамике Карачаево-Черкессия (рост в 10 раз), Северная Осетия (в 5 раз) и Дагестан (в 4 раза); среди городов – Черкесск (в 10 раз), Владикавказ (в 4 раза), Махачкала и Дербент (в 4 раза в каждом).

Также в «Авито Путешествиях» отметили, что спрос на аренду загородных домов вырос в 17 раз, а предложение на квартиры и загородные объекты – на 47% и 85% соответственно. Среди регионов СКФО динамика выше среднего наблюдалась в Северной Осетии (+65% в сегменте аренды квартир и 104% - загородных домов).

«Каждый день в июне 2024 года на «Авито Путешествиях» более 1200 раз бронировали посуточное жилье в Северо-Кавказском федеральном округе. Это в 3,6 раза больше, чем год назад. Предложение за тот же период хоть и выросло, но динамика более скромная, что делает направление потенциально интересным как для отельеров, так и для владельцев частного жилья», — отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Он добавил, что для развития туризма необходимо увеличить количество мест для размещения туристов.

«С осени этого года выбор на «Авито Путешествиях» значительно увеличится — к самому большому выбору частного жилья в России добавится возможность забронировать номер в 13 000 отелях по всей стране», — сказал он.

«Банк ДОМ.РФ обеспечивает финансирование строительства туристических объектов по льготным государственным программам кредитования по всей стране. Северный Кавказ – один из самых активных регионов, который использует их», — рассказала руководитель подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Маликова.

Она добавила, что банк одобрил проекты в СКФО на сумму более 25 млрд рублей.

«Реализация проектов позволит на горизонте нескольких лет увеличить номерной фонд Северного Кавказа уровня 4-5 звезд почти на 2,5 тыс. номеров», — отметила Маликова.