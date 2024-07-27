Спасите хотя бы сына: как научить мужчину не вонять

Помните бессмертное: «Мужчина должен быть могуч, вонюч и волосат»? Как ни пыталась я найти автора фразы на просторах интернета, ничего определенного не обнаружила. Только стихи поэта Льва Красоткина:

Ты хоть рыдай, ты хоть канючь,

Но стоек постулат:

Мужчина должен быть вонюч,

Могуч и волосат!

Но эти прекрасные свойства сильного пола тоже не Красоткин придумал, только воспел. В обсуждениях этой фразы в соцсетях женщины дружно твердят, что с «могуч и волосат» они готовы смириться, но никак не с «вонюч». И жалуются на действующих и потенциальных партнеров, обладателей «характеристики номер два». Мужчины в ответ на это хранят молчание. И выводов из женского возмущения тоже никаких не делают, по всей видимости. Об этом можно судить эмпирически — достаточно проехать одну остановку на любом общественном транспорте, чтобы убедиться.

Букет ароматов, источаемых нашими джентльменами, удивляет стабильностью. Он не меняется со времен моего детства и состоит из основных нот — запахов пота, давно не мытых волос, нестиранной одежды и иногда перегара. Эта, как сейчас модно говорить, ольфакторная пирамида перебивает любой парфюм, которым, не жалея себя и окружающих, поливаются наши женщины, и все вместе это сшибает с ног похлеще запаха пресловутой хлорки, кислой тушеной капусты и подъезда с котиками. Разве что только аромат тухлых яиц остается вне конкуренции, но в наши дни сероводород попробуй еще поищи, а вот великовозрастных грязнуль везде навалом.

Текст я этот пишу не только чтобы устыдить вонючек: понимаю, что вряд ли это сработает, все уже большие мальчики.

У некоторых даже жены или подруги имеются, и, судя по жалобам в соцсетях, заставить своих мужчин соблюдать элементарную гигиену им пока не удается. Некоторые так вообще считают, что запах пота — это норма. Так и говорят: вот мой, хоть и чистый, а все равно же пахнет, и ничего не сделать — мужик же! И даже такая скрытая гордость в этом сквозит. В общем, это их выбор, с кем они там живут и что нюхают. А мне бы хотелось поберечь свои обонятельные рецепторы и нервную систему.

Придам этой колонке полезность и кратко опишу, что надо делать, чтобы не вонять, пардон, потом, никогда. Даже после спорта. Даже в 30 градусов жары. Даже после долгого перелета. Есть такое прекрасное изобретение, как дезодорант. Сейчас есть всякие разные, обычно на них написано, сколько часов они «держат» запах. Стоят они вообще недорого. Схема такая. Утром принимаете душ, моете голову (это нужно делать ежедневно или хотя бы через день), мажете дезиком подмышки, если есть необходимость, можете пройтись и по стопам, надеваете чистую одежду (ведь стиральная машинка есть сейчас почти у всех) — и вуаля, как говорится. Весь день до вечера вы благоухающий цветок. Вас любят женщины, дети и собаки, продавцы в магазине, начальство, партнеры и клиенты. А главное, вы приятны себе самому. Что еще может быть важнее в наше время тотальной зацикленности на собственных ощущениях?

Знаю и таких господ, которые по непонятным причинам боятся любых гигиенических и косметических средств, как огня. Думают, что они могут нанести вред их яркой маскулинности. Ну что ж, бывает. Для таких у меня тоже есть хорошая новость. Говорить о том, что вы пользуетесь такой страшной «девчачьей» вещью, как дезодорант, никому не обязательно, сейчас они, как правило, без запаха.

Про перегар советов давать не буду. Во-первых, есть пятница, суббота и жвачка, во-вторых, завязывайте бухать, это сейчас вообще не в тренде.

Отдельно хочу обратиться к родителям мальчиков, особенно к мамам. Если так сложилось, что папа в вашей семье могуч, вонюч и волосат, ну или просто вонюч, и вы с этим ничего не можете поделать, то спасите хотя бы сына. Приучите подростка с утра принимать душ. К счастью, у нас, в отличие от дорогой Европы, вода все еще доступна широким слоям населения — мойся не хочу. Надо этим пользоваться. Как это сделать — другой вопрос. Ведь «Мойдодыра» читали и учили наизусть все, но, судя по запахам в транспорте, Корней Иванович в основном работал на женскую аудиторию.

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