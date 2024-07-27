Челябинский губернатор рассказал о работе на месте прорыва дамбы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о работе на месте прорыва дамбы в поселке Киолим. Видеообращение к гражданам он опубликовал в своем Telegram-канале.

Текслер заявил о завершении обхода по территории обрушившейся дамбы и посещении пунктов временного размещения пострадавших из-за затопления жилища. По словам губернатора, первые выплаты пострадавшим будут произведены в ближайшее время по завершении работы муниципальной комиссии по оценке материального ущерба. Подчеркивается, что все процессы, связанные с урегулированием чрезвычайной ситуации, он взял на личный контроль.

До этого Текслер пообещал помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Челябинской области.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей.

Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию 160 жителей из пострадавших районов.

Утром 27 июля сообщалось, что поселок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы.

Ранее была названа причина разрушения плотины в Челябинской области.