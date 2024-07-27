В Волгоградской области упал военный самолет

В Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-34. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Инцидент произошел во время учений. Всем пилотам удалось катапультироваться.

«Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», — подчеркнули в ведомстве.

Предварительно, причиной инцидента названа техническая неисправность самолета. На место прибыла комиссия ВКС РФ для уточнения обстоятельств произошедшего.

До этого на Ставрополье упал сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Командир самолета катапультировал членов экипажа и увел борт от жилых домов.

По данным Минобороны РФ, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Агентство «РБК Украина» со ссылкой на источник в украинской армии сообщило, что крушение Ту-22М3 стало следствием операции ГУР.

Ранее в Севастополе в море упал военный самолет.