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«Спасались на крыше»: жители Челябинской области рассказали об эвакуации после прорыва дамбы

Военные эвакуировали жителей Челябинской области после прорыва дамбы

Военные эвакуировали жителей поселка Киолим после прорыва дамбы на водохранилище. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Эльмира. По ее словам, от потопа люди спасались на крышах домов и тракторов.

«У меня там живут мама и тетя-инвалид. Не было света и воды, люди в опасности были. Вода была до подоконника, мама не могла открыть окно и дверь. Эвакуацию провели военные, МЧС не дождались. Недалеко расположена воинская часть — они и спасли. Людей забрали в Карабаш (город в Челябинской области — прим. «Газеты.Ru»). Мама у нас, тетя в больнице — ей стало плохо. Они пережили стресс и бессонную ночь», — сказала она.

Другая жительница Наталья рассказала «Газете.Ru», что из-за потопа пострадало имущество ее родителей. Им удалось забрать из дома только паспорта.

«Эвакуировали родителей, мама вообще на работе была. Вода была больше метра, спасали военные воинской части №58661. Люди спасались на крыше. Родители испугались, из вещей успели забрать только паспорта. Имущество пострадало, документы частично уничтожены», — пояснила она.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находились около 200 человек. Из-за обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу смыло плотину длиной 100 м, которое впадает в реку Большой Киолим. По ходу движения находятся четыре села.

Утром 27 июля МЧС сообщило, что вода в поселке Киолим вернулась в русло реки. Спасатели следят за обстановкой с беспилотников и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киалимском водохранилище. Пострадавших нет.

Ранее спасатели эвакуировали более сотни человек в Челябинской области.

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