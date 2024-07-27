Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже зрители освистали президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо отметил, что «даже тщательно отобранная аудитория» выразила явное недовольство появлением Макрона, отчего «он даже опешил».

К своей записи Филиппо приложил краткий видеоролик, в котором слышны свист и крики во время выступления Макрона. Филиппо заявил, что этот фрагмент был вырезан из эфира и призывал распространять его.

26 июля в Париже открылись Олимпийские игры. Церемония открытия вызвала у зрителей неоднозначную реакцию из-за мужчин, переодетых в женщин, в образе учеников Иисуса Христа. В постановке также участвовали женщина с бородой и почти обнаженный мужчина, полностью выкрашенный в голубой цвет. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ оценили намек на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже.