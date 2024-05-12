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На Украине заявили, что ВС РФ заняли за день в Харьковской области 30 квадратных километров

Экс-депутат Рады Мосийчук: ВС РФ заняли за день в Харьковской области 30 кв. км

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России за один день взяли под контроль 30 квадратных километров территории Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще в 2023 году разминировали там часть местности. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована!» – заявил бывший парламентарий.

По его словам, российские войска продвигаются к Харькову.

Мосийчук также назвал руководство Украины «шайкой «квартальных» дегенератов», которые «уничтожают» страну.

«Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — добавил Мосийчук.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль пять сел в Харьковской области в результате наступательных действий. Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья. Они находятся на севере региона.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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