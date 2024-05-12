Вооруженные силы России за один день взяли под контроль 30 квадратных километров территории Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще в 2023 году разминировали там часть местности. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
«Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована!» – заявил бывший парламентарий.
По его словам, российские войска продвигаются к Харькову.
Мосийчук также назвал руководство Украины «шайкой «квартальных» дегенератов», которые «уничтожают» страну.
«Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — добавил Мосийчук.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль пять сел в Харьковской области в результате наступательных действий. Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья. Они находятся на севере региона.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.
Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.