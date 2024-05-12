Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

В Харькове раздался взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове был слышен взрыв», — написал он.

11 мая в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль пять сел в Харьковской области в результате наступательных действий. Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья. Они расположены на севере региона.

Позже экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что Вооруженные силы России за один день взяли под контроль 30 квадратных километров территории Харьковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.