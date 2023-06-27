От успеха на «Евровидении» до скандала на «Голосе»: Алсу — 40

Алсу родилась в богатой семье: ее отец Ралиф Сафин был вице-президентом «Лукойла», членом Совфеда. Певица не скрывала, что построить музыкальную карьеру ей помогли средства отца.

Певице исполняется 40 лет, из которых 24 года она на сцене. Но ее визитными карточками до сих пор остаются первые синглы – «Иногда» и «Зимний сон», принесшие Алсу всероссийскую популярность.

В 2000 году она поехала на «Евровидение», где заняла второе место с песней «Solo» — до победы Димы Билана в 2008-м это было самое значительное достижение российского представителя на конкурсе.

Сейчас Алсу носит фамилию своего мужа-бизнесмена Яна Абрамова, растит троих детей. С ее второй дочерью Микеллой связан скандал на конкурсе «Голос. Дети» в 2019 году: была выявлена накрутка голосов, из-за чего победу Микеллы аннулировали. Спустя несколько месяцев Алсу призналась, что использовала свои соцсети для победы дочери и даже покупала ей голоса.