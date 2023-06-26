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Девять собак, тюлень и тайная свадьба: Ариане Гранде – 30

Певице Ариане Гранде исполняется 30 лет

Ариана Гранде с самого детства поняла, что хочет быть на сцене: к восьми годам она уже успела сыграть в нескольких мюзиклах в родной Флориде, исполнить гимн США на телевидении и стать солисткой оркестра. В 2007 году Гранде решила строить музыкальную карьеру, для чего приехала в Лос-Анджелес и заявила продюсерам о намерении записать R&B-альбом. Продюсеры посмеялись и сказали, что альбом от 14-летней девочки никто слушать не будет. Тогда будущая звезда получила роль в популярном ситкоме «Виктория-победительница» и стала кумиром подростков. Но тянуло ее все-таки к музыке.

На написание дебютного альбома Гранде ушло три года, и лишь в 2013-м она выпустила Yours Truly. За несколько дней он вышел на первую строчку в рейтинге Billboard 200. Это был успех, но Гранде не остановилась: через год она выпустила новую пластинку, треть песен из которой стали мировыми хитами.

В мае 2017 года на ее концерте в Манчестере произошел теракт – взрыв бомбы унес жизни 23 человек, больше сотни людей пострадали. Гранде прервала тур, организовала благотворительный концерт и посещала раненых в больнице. За это ей дали звание почетного гражданина города.

Сейчас у нее шесть альбомов, дюжина ролей в кино и на телевидении, девять взятых из приюта собак и домашний тюлень Роуз. К своему 30-летию Гранде успела дважды получить «Грэмми», девять премий MTV и несколько десятков наград с музыкальных конкурсов по всему миру.

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