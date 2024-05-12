Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии назвали сроки появления на Украине первых истребителей F-16

Standard: первые истребители F-16 прибудут на Украину через пару недель

close
100%
Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

Украина получит первые истребители F-16 уже через несколько недель. Об этом пишет британская газета Standard, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

«Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель», — отмечается в статье.

Собеседник газеты заявил, что первые истребители Киев получит к июню или июлю. Источник не назвал страны, которые направят Украине F-16 в указанные сроки.

На днях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. По его данным, выпуск первых украинских пилотов намечен на конец мая.

При этом 6 мая глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркивала, что власти планируют начать отправку F-16 Украине осенью 2024 года.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев сказал, что самолеты F-16 в целом неплохи, но уступают по боевым возможностям современным российским истребителям. По его словам, у отечественных самолетов фронтовой авиации технические возможности лучше: они способны раньше обнаруживать цели и применять более дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух».

Ранее глава ДНР заявил о готовности войск РФ к появлению F-16 на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами