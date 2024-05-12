В Британии назвали сроки появления на Украине первых истребителей F-16

Украина получит первые истребители F-16 уже через несколько недель. Об этом пишет британская газета Standard, ссылаясь на высокопоставленный военный источник.

«Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель», — отмечается в статье.

Собеседник газеты заявил, что первые истребители Киев получит к июню или июлю. Источник не назвал страны, которые направят Украине F-16 в указанные сроки.

На днях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. По его данным, выпуск первых украинских пилотов намечен на конец мая.

При этом 6 мая глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркивала, что власти планируют начать отправку F-16 Украине осенью 2024 года.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев сказал, что самолеты F-16 в целом неплохи, но уступают по боевым возможностям современным российским истребителям. По его словам, у отечественных самолетов фронтовой авиации технические возможности лучше: они способны раньше обнаруживать цели и применять более дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух».

Ранее глава ДНР заявил о готовности войск РФ к появлению F-16 на фронте.