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На Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области

Нацполиция Украины заявила об эвакуации 970 человек из Харьковской области

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Нацполиция Украины заявила, что с 10 мая эвакуировала 970 жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции.

Как говорится в заявлении, полицейские региона эвакуируют гражданское население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

«В течение 10-11 мая полицейские вывезли 970 человек», — сказано в сообщении.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ожидаемое российское наступление на Харьков «теперь стартовало».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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