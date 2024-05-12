На Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области

Нацполиция Украины заявила, что с 10 мая эвакуировала 970 жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции.

Как говорится в заявлении, полицейские региона эвакуируют гражданское население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

«В течение 10-11 мая полицейские вывезли 970 человек», — сказано в сообщении.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ожидаемое российское наступление на Харьков «теперь стартовало».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.