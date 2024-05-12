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Эрдоган назвал причину отмены визита в США

Эрдоган объяснил отмену визита в США несовместимостью графиков с Байденом

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной отмены его визита в США и встречи с президентом Джо Байденом стала несовместимость графиков обеих сторон. Об этом он сообщил в интервью греческой газете «Катимерини».

Изначально Эрдоган планировал посетить Соединенные Штаты 9 мая, но визит был перенесен на более поздний срок. Греческие средства массовой информации широко обсуждали перенос поездки, и журналист попросил турецкого лидера прояснить ситуацию.

«Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, США находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным», — сказал Эрдоган.

По его словам, сейчас Анкара и Вашингтон обсуждают новую дату, которая будет удобна для обеих сторон.

До этого турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил, что решение Эрдогана приостановить торговлю с Израилем было принято под сильным давлением – как международным, так и внутриполитическим. Так власти страны надеялись избежать протестов, при этом сам отказ от сотрудничества с Израилем был согласован с США, подчеркнул он.

Эрдоган ранее не подал руки возможному новому главе НАТО.

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