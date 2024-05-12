В Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Чиновник также попросил тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или другое безопасное место.

При этом в региональном МЧС сообщили о ракетной опасности в городе Валуйки и Валуйском городском округе.

В ночь на 12 мая в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки беспилотников.

Вечером 10 мая в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.