Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

В ГД поступили кандидатуры для утверждения на посты вице-премьеров и министров

close
100%
Depositphotos

В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и министров России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — сказано в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил организовать обсуждение кандидатур. По его словам, расширенные заседания комитетов ГД пройдут в воскресенье, 12 мая, с 12:00 до 18:00. Каждому из кандидатов нужно будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные думские комитеты направят свои заключения в совет Госдумы.

11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Министром промышленности и торговли было предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Еще один губернатор — глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — выдвинут на пост министра спорта, а глава Кемеровской области Сергей Цивилев — на должность министра энергетики.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами