В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и министров России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — сказано в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил организовать обсуждение кандидатур. По его словам, расширенные заседания комитетов ГД пройдут в воскресенье, 12 мая, с 12:00 до 18:00. Каждому из кандидатов нужно будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные думские комитеты направят свои заключения в совет Госдумы.

11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Министром промышленности и торговли было предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Еще один губернатор — глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — выдвинут на пост министра спорта, а глава Кемеровской области Сергей Цивилев — на должность министра энергетики.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.