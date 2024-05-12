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Специалисты «Ростеха» провели осмотр трофейного танка Abrams

Чемезов: специалисты «Ростеха» провели осмотр трофейного танка Abrams с Украины

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Global Look Press

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что специалисты госкорпорации осмотрели трофейный танк Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что изучать трофейную технику нужно для того, чтобы анализировать особенности западного вооружения и тенденции его развития.

11 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении российские войска уничтожили порядка шести американских танков Abrams.

3 мая немецкий журналист Кристоф Ваннер сообщил, что тысячи граждан России пришли посмотреть на трофейную технику Североатлантического альянса, которую разместили на Поклонной горе в Москве.

1 мая выставка трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции на Украине, открылась на Поклонной горе в Москве. Под открытым небом были представлены, в том числе, немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, а также боевые машины пехоты, бронетранспортеры и иные виды вооружений.

Ранее лидер «Землян» отказался выплачивать миллионы бойцу за подбитый Abrams.

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