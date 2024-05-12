Польшу могут втянуть в конфликт на Украине, и это станет для Варшавы катастрофой. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил бывший польский судья Томаш Шмидт, который сбежал в Белоруссию.

«... Нас могут втянуть в войну, и для Польши она станет катастрофой», — сказал Шмидт.

По его словам, вероятность вступления Варшавы в конфликт будет зависеть от итогов конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

«50 на 50% в зависимости от того, как пройдут переговоры», — подчеркнул экс-судья.

Он отметил, что Запад понимает, в каком плачевном положении находится сейчас Украина. По данным Шмидта, 90% польских наемников, отправившихся воевать на Украину, вернулись в Польшу «уже в гробах, об этом в медиа не сообщается нигде».

Говоря о том, как будет развиваться украинский конфликт, экс-судья предположил, что Североатлантический альянс введет войска на территорию Украины.

«При этом стоит задача сделать все таким образом, чтобы не надо было задействовать пятую статью устава НАТО, которая предполагает подключение и других участников Североатлантического альянса, — сказал польский диссидент.

В начале мая стало известно, что варшавский судья Томаш Шмидт во время отпуска сбежал в Белоруссию, где попросил политического убежища и обвинил польские власти в преследованиях и угрозах. Шмидт утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам республики обеспечить безопасность экс-судьи.

Ранее сообщалось, что власти Польши лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.