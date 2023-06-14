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Последствия наводнения в Сочи

Пляжи Сочи закрыли из-за проливных дождей

В окрестностях Сочи выпала почти месячная норма осадков. Проливной дождь в ночь на 14 июня привел к разливу рек Мацеста и Мзымта. Подтоплены придомовые территории, поврежден газопровод, а также потоком воды размыло два автомобильных моста, передает ТАСС.

Отмечаются локальные нарушения в подаче электричества и сбои в работе общественного транспорта – на дорогах заторы. В Хостинском районе сочинские власти ввели режим ЧС, также были закрыты пляжи. Для ликвидации последствий привлечены 222 человека и 42 единицы техники.

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