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В ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана

Число жертв мощного наводнения в Афганистане превысило 300 человек

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Depositphotos

Число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300 человек. Об этом в соцсети X сообщило отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.

«Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане, разрушено более тысячи домов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это одно из многих наводнений за последние недели, которые были вызваны необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим.

До этого сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, из затопленных деревень эвакуируют жителей.

После сильных дождей также затопило аэропорт Салгаду Филью в бразильском городе Порту-Алегри. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что самолеты и здания аэропорта стоят в воде. По информации CNN, авиагавань приостановила посадки и взлеты до 30 мая.

Ранее в Оренбурге семья поселила на балконе соседского коня, чтобы спасти его от наводнения.

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