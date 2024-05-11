Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на пост министра спорта РФ губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева», — сказано в тексте.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

Также стало известно, что калининградского губернатора Антона Алиханова предложили на должность главы Минпромторга.

Госдума будет рассматривать кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров в течение двух дней.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.