Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта

Хабаровского губернатора Дегтярева предложили на должность главы Минспорта

close
100%
РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на пост министра спорта РФ губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева», — сказано в тексте.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

Также стало известно, что калининградского губернатора Антона Алиханова предложили на должность главы Минпромторга.

Госдума будет рассматривать кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров в течение двух дней.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами