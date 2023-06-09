Самый высокооплачиваемый пират Голливуда. Джонни Деппу — 60

Американский актер, музыкант, режиссер и сценарист Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в Кентукки. Детство будущий актер провел во Флориде, а будучи подростком увлекся музыкой и в 16 лет бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом. Музыкальная карьера не складывалась, поэтому Депп решил попробовать себя в кино — знакомый его первой жены предложил познакомить с агентом.

Актер, известный своими яркими ролями в кино, прославился благодаря сотрудничеству с режиссером Тимом Бертоном. Он исполнил главные роли в таких его картинах, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и Шоколадная Фабрика», «Сунни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Алиса в стране Чудес». Мировую известность Деппу принесла роль капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского Моря». В 2012 году актер попал в Книгу рекордов Гиннеса, заработав за год $75 млн.

Депп — лауреат премий «Золотой глобус», «Сезар» и Гильдии киноактеров США. У него есть звезда на Аллее славы в Голливуде. А вот «Оскара» актер так и не получил, хотя трижды был номинирован. Артист объяснял отсутствие у него премии так: «Идея выигрыша означает, что вы конкурируете с кем-то, а я ни с кем не конкурирую. Я верен своему делу и делаю то, что хочу».

На счету Деппа также роль во франшизе «Фантастические твари», а 16 мая 2023 года на Каннском фестивале состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри», где актер выступил в главной роли. Это первая крупная роль Джонни Деппа с 2020 года и после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.

Кадры с актером — в фотогалерее «Газеты.Ru».