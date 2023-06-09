Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Самый высокооплачиваемый пират Голливуда. Джонни Деппу — 60

Актеру Джонни Деппу исполнилось 60 лет

Американский актер, музыкант, режиссер и сценарист Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в Кентукки. Детство будущий актер провел во Флориде, а будучи подростком увлекся музыкой и в 16 лет бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом. Музыкальная карьера не складывалась, поэтому Депп решил попробовать себя в кино — знакомый его первой жены предложил познакомить с агентом.

Актер, известный своими яркими ролями в кино, прославился благодаря сотрудничеству с режиссером Тимом Бертоном. Он исполнил главные роли в таких его картинах, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и Шоколадная Фабрика», «Сунни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Алиса в стране Чудес». Мировую известность Деппу принесла роль капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского Моря». В 2012 году актер попал в Книгу рекордов Гиннеса, заработав за год $75 млн.

Депп — лауреат премий «Золотой глобус», «Сезар» и Гильдии киноактеров США. У него есть звезда на Аллее славы в Голливуде. А вот «Оскара» актер так и не получил, хотя трижды был номинирован. Артист объяснял отсутствие у него премии так: «Идея выигрыша означает, что вы конкурируете с кем-то, а я ни с кем не конкурирую. Я верен своему делу и делаю то, что хочу».

На счету Деппа также роль во франшизе «Фантастические твари», а 16 мая 2023 года на Каннском фестивале состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри», где актер выступил в главной роли. Это первая крупная роль Джонни Деппа с 2020 года и после завершения судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд по делу о клевете.

Кадры с актером — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Картина дня
Военная операция на Украине. День 471-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 471-й день
У суррогатного «Мистера сидра» оказался источник в полиции. Колокольцев уволил двоих подчиненных
Глава МВД России уволил замначальника ГУ МВД по Самарской области из-за суррогатного сидра
«Не придётся лететь через Казахстан». Авиакомпаниям откроют дополнительный коридор на юг
РБК: В России с 12 июня откроется второй спрямляющий воздушный коридор для полетов на юг
Shot: беспилотник атаковал Воронеж
В Кривом Роге предприятия частично приостановили работу после разрушения Каховской ГЭС
Россиянам объяснили, почему отдых в Турции станет для них дороже
Зеленский: из-за обрушения Каховской ГЭС затоплены сибиреязвенные могильники
Новости и материалы
Боксер на Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на «зебре»
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове
Министр обороны Украины Резников допустил переговоры с Россией
Австралийская авиакомпания отменила строгие правила, касающиеся внешности бортпроводников
Вдова Юрия Шатунова рассказала, как пройдет день памяти певца
Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью
Экс-президент РФС назвал главное разочарование сезона в РПЛ
Губернатор Воронежской области рассказал о пострадавших при падении беспилотника
Мэр Новой Каховки назвал причину нарушения электроснабжения в городе
Раскрыта дата релиза новой игры про Человека-Паука, в которой появится Веном
В Брянской области караульный выстрелил в 19-летнюю девушку
В ЕС допустили размещение НАТО многотысячного контингента в Косово
Эмили Ратаковски снялась в корсетном мини-платье без белья
Звезда «СашиТани» Алина Ланина объяснила, почему изолировалась от детей
Лидер «Зенита» хочет уйти из петербургского клуба
В Екатеринбурге воспитанник детского сада спрятался под кроватью и застрял
«Очень хотела выделиться»: Регина Тодоренко показала, в каком платье была на выпускном
В Твери полиция ищет зачинщика драки в городском автобусе
Все новости
Тест: Как лечили онанизм в разное время
Лед и электричество как способы отвадить от мастурбации
«Кричал «Папа». Акула растерзала россиянина на пляже Хургады
Отец погибшего от нападения акулы россиянина заявил, что все произошло очень быстро
Путин обсудил ситуацию в районе Каховской ГЭС с врио главы региона
Сальдо: в результате обстрела ВСУ погибли люди на пункте эвакуации в Голой Пристани
«Противник с большими потерями отошел». Российские силы отразили наступление на Запорожском направлении
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону в Запорожской области сегодня ночью
«Стоп-слово»: обманчивый эротический триллер, будто бы из вселенной сериала «Наследники»
Рецензия на триллер про БДСМ-отношения «Стоп-слово»
Прославилась из-за вирусного видео, любила байки: что известно о погибшей в Татарстане певице
В Казани в ДТП с мотоциклом разбилась рэп-исполнительница Альбина Сафарова
Нью-Йорк утонул в дыму: как теперь выглядит город
«Пустое дело и скотство». Все о конфликте с участием Понасенкова и неизвестного мужчины
112: на юриста Зарипова завели уголовное дело после конфликта с участием блогера Понасенкова
Беженец из Сирии напал с ножом на детей во французском городе Анси
Пострадали шестеро маленьких детей
Машины утонули, курьеры не работают: последствия ливня и урагана во Владивостоке
Во Владивостоке произошел потоп из-за сильного ливня
Стало известно о первых жертвах ЧП на Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки сообщил, что пять пастухов утонули во время наводнения после разрушения ГЭС
Попали в яму, спали в спортзале, ели борщ без мяса. Как пассажиры самолета Air India два дня жили в Магадане
Резервный борт Air India забрал застрявших в Магадане пассажиров рейса в Сан-Франциско
Попался на просроченной визе: что известно о стрелявшем в российского ресторатора в Таиланде
На Пхукете задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в покушении на россиянина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях