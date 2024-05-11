Мишустин предложил Старовойта на должность министра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на должность министра транспорта Российской Федерации губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта», — говорится в тексте.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Также 11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Количество и названия министерств нового правительства остаются без изменений. До этого сообщалось, что в структуре нового правительства изменилось распределение полномочий между вице-премьерами.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.