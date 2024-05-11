Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин предложил Старовойта на должность министра транспорта

Мишустин предложил курского губернатора Старовойта на должность главы Минтранса

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на должность министра транспорта Российской Федерации губернатора Курской области Романа Старовойта. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта», — говорится в тексте.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

Также 11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Количество и названия министерств нового правительства остаются без изменений. До этого сообщалось, что в структуре нового правительства изменилось распределение полномочий между вице-премьерами.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами