Мишустин предложил новый состав правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова первым вице-премьером вместо Андрея Белоусова, который перейдет на новое место работы. В прошлом составе кабмина Мантуров был вице-премьером — главой Минпромторга.

В свою очередь, министром промышленности и торговли предложено назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Еще один губернатор — глава Хабаровского края Михаил Дегтярев — выдвинут на пост министра спорта, а глава Кемеровской области Сергей Цивилев — на должность министра энергетики.

Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, глава кабмина предложил назначить Дмитрия Патрушева. На должности руководителя Минсельхоза его должна сменить Оксана Лут. На должность вице-премьера по транспорту выдвинут Виталий Савельев, возглавляющий Минтранс.

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