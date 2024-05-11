Российского подростка обвинили в реабилитации нацизма после фото с парада в День Победы

В Самарской области юноша выложил фото, на котором он вскидывает руку в гитлеровском приветствии на фоне военной техники с символикой Красной армии. Накануне внимание на публикацию подростка обратил депутат Госдумы Александр Хинштейн и попросил прокуратуру вмешаться.

«Прошу прокуратуру обратить внимание на случившийся инцидент. Уверен, этот урок истории будет самым понятным», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сегодня в СУ СК по Самарской области заявили, что возбудили в отношении несовершеннолетнего дело о реабилитации нацизма.

«Подозреваемый подросток с ближайшее время будет помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили в ведомстве.

Ранее два уголовных дела возбудили против петербуржца, испортившего флаги РФ и знамя Победы.