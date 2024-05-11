Мишустин предложил Оксану Лут на должность главы Минсельхоза

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Оксану Лут Госдуме в качестве кандидатуры нового министра сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут», — говорится в сообщении.

С 2018 года по настоящее время Лут занимает должность заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации.

В субботу, 11 мая, Мишустин предложил новые кандидатуры членов правительства. В частности, он предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова новым министром промышленности и торговли. Кроме того, Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова первым вице-премьером вместо Андрея Белоусова, который перейдет на новое место работы. В прошлом составе кабмина Мантуров был вице-премьером — главой Минпромторга.

Ранее Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит кандидатуры на должности федеральных министров.