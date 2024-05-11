Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером

Глава правительства России Михаил Мишустин предложил назначить на должность вице-премьера Дмитрия Патрушева, занимавшего пост министра сельского хозяйства в прежнем составе правительства. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

В случае утверждения кандидатуры Патрушев будет курировать сельское хозяйство, агро-промышленный комплекс и экологию. В правительстве отметили, что он обладает необходимыми знаниями и опытом.

«До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», - добавил, обращаясь к депутатам Госдумы, пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены главой правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит кандидатуры на должности федеральных министров 14 мая. Кандидатуры вице-премьеров Дума рассмотрит 13 мая.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.