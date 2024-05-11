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Ученые выяснили, как глубоко пластиковые частицы проникают в легкие

EnvAdv: микропластик способен добраться до 13-го поколения бронхиального древа

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Global Look Press

Австралийские ученые из Сиднейского технологического университета узнали, как глубоко в легкие могут проникнуть пластиковые частицы вместе с воздухом. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Advances (EnvAdv).

Специалисты провели моделирование дыхания в трех темпах — медленном, среднем и быстром, а также использовали в расчетах три разных размера полимерных фрагментов: крупный пластик, микропластик и нанопластик.

Модель показала, что при нормальной частоте дыхания микропластик в воздухе может покрыть половину площади поверхности носовой полости. При более медленном дыхании загрязняющие вещества среднего размера в основном откладывались в верхних дыхательных путях, включая полость носа, гортань и место соединения трахеи с горлом.

При этом более мелкие пылевидные частицы распределялись более равномерно по верхним и нижним дыхательным путям вплоть до 13-го поколения бронхиального древа в глубине легких, куда проникли фрагменты размером от 1 до 6 нанометров.

«Крупные микропластики имели тенденцию к быстрому отложению в верхних дыхательных путях, тогда как более мелкие нанопластики имели более высокую вероятность выхода или достижения более глубоких поколений дыхательных путей», — отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что действие нанопластика может вызывать пороки развития у неродившегося ребенка.

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