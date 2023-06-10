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Голос подростков нулевых, символ «Спартака»: МакSим — 40 лет

Певица МакSим отмечает 40-летие

Российская певица Марина Абросимова родилась 10 июня 1983 года в Казани. Прозвище «МакSим», которое стало ее псевдонимом, она получила от старшего брата и его друзей, с которыми проводила много времени. Марина окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а в 14 лет начала сама писать тексты песен и музыку, которые впоследствии вошли в ее альбомы.

Она успешно выступала в клубах родного города, а затем переехала в Москву, где заручилась поддержкой лейбла Gala Records и выпустила свой первый альбом «Трудный возраст». Релиз быстро стал платиновым, установив рекорд по продажам. В 2007 году певица выпустила второй успешный альбом «Мой рай» и стала самой коммерчески успешной певицей в России. У МакSим более 20 различных музыкальных премий и наград.

В 2020 году певица попала в ДТП и из-за проблем со здоровьем приостанавливала творческую деятельность, а в начале 2021 года артистка открыла свою школу искусств. В июне 2021 года ее госпитализировали с пневмонией из-за COVID-19. Течение заболевания было очень тяжелым, певицу подключали к аппарату ЭКМО.

Возвращение МакSим на сцену состоялось в апреле 2022 года на шоу «Маска», а 29 мая 2022 года певица выступила перед футбольными болельщиками на московском стадионе «Лужники»: почти 70 тыс. человек спели вместе с ней хит «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн московского «Спартака».

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