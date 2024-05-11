При атаках украинских дронов на Горловку пострадали двое мужчин

Число пострадавших в Горловке в результате сбросов взрывоопасных предметов (ВОП) с украинских беспилотников возросло до двух. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно актуальной информации на 17:00 11 мая, в 15:10 в Горловке был ранен мужчина 1960 года рождения, а при сбросе взрывоопасного предмета в 16:00 ранения получил местный житель 1973 года рождения.

До этого представительство ДНР в СЦКК сообщало об атаке Горловки со стороны ВСУ.

В ночь на 11 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

9 мая Горловка в ДНР также подверглась атаке ВСУ. Украинская армия использовала кассетные боеприпасы калибром 155 мм. В период с 11:00 до 11:30 (совпадает с мск) украинские солдаты выпустили по городу пять снарядов так называемого натовского калибра. Речь идет о 155-миллиметровых боеприпасах.

Ранее украинские бойцы при помощи дрона сбросили ВОП на трактор в Курской области.