Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При атаках украинских дронов на Горловку пострадали двое мужчин

СЦКК ДНР: число пострадавших при ударах БПЛА по Горловке выросло до двух

close
100%
Reuters

Число пострадавших в Горловке в результате сбросов взрывоопасных предметов (ВОП) с украинских беспилотников возросло до двух. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно актуальной информации на 17:00 11 мая, в 15:10 в Горловке был ранен мужчина 1960 года рождения, а при сбросе взрывоопасного предмета в 16:00 ранения получил местный житель 1973 года рождения.

До этого представительство ДНР в СЦКК сообщало об атаке Горловки со стороны ВСУ.

В ночь на 11 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

9 мая Горловка в ДНР также подверглась атаке ВСУ. Украинская армия использовала кассетные боеприпасы калибром 155 мм. В период с 11:00 до 11:30 (совпадает с мск) украинские солдаты выпустили по городу пять снарядов так называемого натовского калибра. Речь идет о 155-миллиметровых боеприпасах.

Ранее украинские бойцы при помощи дрона сбросили ВОП на трактор в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами