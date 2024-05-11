Найдено негормональное средство против приливов в менопаузе

Препарат фезолинетант, применяемый при менопаузе, безопасно уменьшает приливы почти на 6 месяцев. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе эндокринологов (ESE)в Стокгольме.

Приливы и ночная потливость встречаются у 80% женщин в период менопаузы и могут серьезно влиять на повседневную жизнь, активность и сон. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) наиболее эффективна, но не подходит некоторым женщинам. Противопоказания включают эндокринный рак и устойчивую к лекарствам гипертонию.

В новом исследовании приняли участие 453 женщины в период менопаузы в возрасте 40–65 лет с умеренными или сильными приливами, которым не подходила ЗГТ. Им назначили 45 мг фезолинетанта или плацебо — препарат без активного вещества для исключения эффекта самовнушения. Фезолинетант смягчил приливы уже в первые три дня приема и хорошо переносился.

Негормональный препарат фезолинетант был одобрен в 2023 году агентствами по контролю за лекарствами в США и Европе, действует непосредственно на механизмы контроля температуры. В частности, он блокирует мозговой белок нейрокинин-3 (NK-3), участвующий в регулировании температуры тела. При этом он не облегчает другие симптомы менопаузы, включая изменения настроения.

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