Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдено негормональное средство против приливов в менопаузе

ESE: препарат фезолинетант эффективно избавляет от приливов в менопаузе

close
100%
Shutterstock

Препарат фезолинетант, применяемый при менопаузе, безопасно уменьшает приливы почти на 6 месяцев. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе эндокринологов (ESE)в Стокгольме.

Приливы и ночная потливость встречаются у 80% женщин в период менопаузы и могут серьезно влиять на повседневную жизнь, активность и сон. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) наиболее эффективна, но не подходит некоторым женщинам. Противопоказания включают эндокринный рак и устойчивую к лекарствам гипертонию.

В новом исследовании приняли участие 453 женщины в период менопаузы в возрасте 40–65 лет с умеренными или сильными приливами, которым не подходила ЗГТ. Им назначили 45 мг фезолинетанта или плацебо — препарат без активного вещества для исключения эффекта самовнушения. Фезолинетант смягчил приливы уже в первые три дня приема и хорошо переносился.

Негормональный препарат фезолинетант был одобрен в 2023 году агентствами по контролю за лекарствами в США и Европе, действует непосредственно на механизмы контроля температуры. В частности, он блокирует мозговой белок нейрокинин-3 (NK-3), участвующий в регулировании температуры тела. При этом он не облегчает другие симптомы менопаузы, включая изменения настроения.

Ранее был назван возраст, в котором нужно отказаться от алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами