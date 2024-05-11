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Неизвестные вымогали у москвича деньги, угрожая делом о педофилии

В Москве мужчина пострадал от вымогателей и ложных обвинений в педофилии

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Shutterstock

У администратора барбершопа из Москвы вымогали деньги, обвиняя его в педофилии. Об этом пишет «Сапа».

По информации Telegram-канала, недавно 25-летний москвич получил во «ВКонтакте» сообщение от неизвестного. Собеседник дал понять мужчине, что знает его личные данные, а также обвинил в педофилии.

Он утверждал, что Андрей предлагает детям деньги за секс, и угрожал распространить его фото с подписью «Осторожно, педофил!». Шантажист потребовал у мужчины 87 тыс. рублей, а в случае отказа пообещал устроить массовую рассылку информации, якобы разоблачающей его наклонности, всем контактам.

Андрей не стал переводить злоумышленникам деньги, после чего его интимные фото и видео были разосланы его родным и близким, включая маму. Только после этого пострадавший обратился в полицию и заявил, что никогда не пытался посягнуть на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Ранее эксперт рассказал, как обезопасить свои личные снимки от мошенников.

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