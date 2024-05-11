Киев пригласил Варшаву поучаствовать в приватизации на Украине

Украинские власти приглашают польских коллег посетить Украину и поучаствовать в приватизации промышленных объектов страны. Об этом заявил глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Коваль отметил, что уже переговорил с делегацией из правительства Польши. На встрече, по его словам, обсуждалась запланированная на лето кампания по приватизации украинских объектов.

«Договорились, что министерства государственных активов Польши направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации. Пригласил посмотреть и спиртзаводы», – сказал Коваль.

Кроме того, речь шла о приватизации заводов и комбинатов химической и титановой промышленности, отметил чиновник. Польская сторона также рассматривает направление food-industry, а именно комбинаты хлебопродуктов.

Накануне посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что Варшава практически опустошила свои запасы вооружений, передав Украине «все, что было», включая танки и самолеты. При этом он выразил надежду, что его страна увеличит поставки оружия для Киева.

Ранее польский судья заявил об опасности втягивания Польши в конфликт на Украине.