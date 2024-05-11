«Краснодар» проиграл «Спартаку» и не сумел обогнать «Зенит»

Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поражения продолжает располагаться на втором месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. Однако лидирующий петербургский «Зенит» (51 балл) и московское «Динамо» (50 очков) свои матчи 28-го тура еще не сыграли. Оба противостояния пройдут 11 мая, «Зенит» сразится с московским ЦСКА, «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой».

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов.

До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с «Рубином» и «Оренбургом», «Краснодар» проведет матчи против «Сочи» и «Динамо».

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