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В Омске чиновника обвинили в оскорблении пострадавших от паводка

Омского чиновника обвинили в том, что он назвал пострадавших от паводка клоунами

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Главное управление МЧС России по Омской области

Чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова обвинили в том, что он назвал клоунами обратившихся с петицией жителей Усть-Ишима, пострадавших от паводка. Об этом сообщает NGS.RU.

Огорелкова возмутило обращение жителей затопленных районов к властям, в котором говорилось о просчетах в подготовке к паводку и во время его ликвидации.
Сотрудник правительства, по словам селян, сделал репост обращения, под которым назвал его авторов «клоунами, которые ничего не добились».

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что сейчас по поводу данного инцидента назначена служебная проверка.

Сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области в ночь на 11 мая подмыло построенную для защиты от паводка земляную дамбу длиной 1,5 километров и 9,5 метров в высоту.

Ранее в Омской области эвакуировали жители райцентра из-за паводка.

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