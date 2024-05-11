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Белоусов и Абрамченко покинут состав правительства РФ

Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко не вошли в новый состав кабмина РФ

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РИА Новости

Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко не вошли в предложенный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным состав кабмина РФ. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Согласно сообщению кабмина, в связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.

«В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)», — сказано в сообщении.

Абрамченко была назначена вице-премьером с 21 января 2020 года. Она координировала деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также курировала работу по вопросам реализации нацпроекта «Экология», госполитики в области агропромышленного комплекса (АПК) и социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

Белоусов был назначен на должность первого зампреда правительства в 2020 году.

11 мая Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума рассмотрит кандидатуры на должности федеральных министров 14 мая. Кандидатуры вице-премьеров Дума рассмотрит 13 мая.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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