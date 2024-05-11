Продолжительность сильнейшей магнитной бури составит минимум два дня

Ожидаемая продолжительность сильной магнитной бури, начавшейся 10 мая, составит как минимум два дня. Об этом рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Причиной возмущений магнитного фона стали самые интенсивные за два десятка лет вспышки на Солнце.

«В сторону Земли на данный момент вылетело как минимум четыре облака раскаленной плазмы. Только один из них пока достиг магнитосферы Земли — он спровоцировал сильнейшую с 2005 года магнитную бурю в ночь на 11 мая», — пояснил Язев.

По словам астронома, облака плазмы двигаются с разной скоростью, догоняют друг друга, поэтому 12 и 13 мая на Земле будет наблюдаться провоцируемая этими выбросами сплошная магнитная буря.

Это явление может создавать помехи и провоцировать сбои в работе электроники и систем связи.

Еще одним следствием магнитной бури стали полярные сияния, которые минувшей ночью наблюдались в Москве, Челябинске, Иркутске и даже Ростове-на-Дону.

Вечером 11 мая ученые зарегистрировали на Солнце вторую за день вспышку высочайшего класса Х. Она сопровождалась нарушением коротковолновой (КВ) радиосвязи. Всего за последние две недели произошло 12 вспышек данного класса.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае ожидается трехдневный шторм.