«Приходил к «Мосфильму» и стоял с голодными глазами». Сергею Маковецкому — 65

Народный артист России Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 в Киеве. В школе учительница английского языка пригласила его сыграть роль Аркашки Счастливцева в пьесе «Лес». Маковецкий вспоминал, что выучил роль за день, а после постановки захотел стать актером.

В 1976 году Маковецкий отправился в Москву и поступил в театральное училище имени Щукина. После учебы начал играть в театре, в 1990-х был ведущим актером в театре Виктюка. Несмотря на почетное звание «Заслуженный артист РФ», Маковецкий и его семья 15 лет прожили в общежитии в Москве, испытывая трудности с деньгами.

В конце 1980-х начались первые успехи артиста в кино. До этого, по словам Маковецкого, он «приходил к «Мосфильму» и стоял с голодными глазами», не получая ролей. В 1987 году актер появился на экране в картине «Жизнь Клима Самгина», а в 1992 году снялся в фильме «Патриотическая комедия». Роль в картине «Макаров» превратила Маковецкого в одного из самых востребованных актеров постсоветского кино.

Артист много работал с Алексеем Балабановым, снявшись в его картинах «Черная вуаль», «Про уродов и людей», «Брат-2» и «Жмурки».

На счету Маковецкого более 130 ролей в фильмах и сериалах, в том числе в комедии «Ч/Б» и детективе «Родина», сериалах «Ликвидация», «72 метра», «Тихий Дон», «Зулейха открывает глаза» и многих других. Артист продолжает сниматься в кино и играет в театре имени Вахтангова.

Творческий путь актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».