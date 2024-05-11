Мишустин предложил переназначить Хуснуллина вице-премьером

Глава правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина на пост вице-премьера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина.

Предложения о новом составе правительства внесены на рассмотрение депутатов Госдумы.

«Должности вице-премьеров в новом составе Правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным», — указано в публикации.

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены главой правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным.

11 мая Мишустин предложил курского губернатора Романа Старовойта на должность главы Минтранса.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.