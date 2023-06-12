Ветеран итальянской политики. Умер Сильвио Берлускони

Основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, четыре раза возглавлявший правительство страны, скончался на 87-м году жизни в Милане.

Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, на фоне которого развилась легочная инфекция. Он проходил курс химиотерапии и пролежал в клинике «Сан-Раффаэле» более месяца. 9 июня его в очередной раз госпитализировали, а 12 июня поступили сообщения о смерти ветерана итальянской политики.

Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года, его семья жила в неблагополучном, грязном, криминализованном рабочем квартале у железнодорожных путей. Шестилетний Сильвио застал ковровые бомбардировки города после того, как Италия при Муссолини вступила во Вторую мировую войну в качестве союзника гитлеровской Германии. Весной 1943-го семья Берлускони эвакуировалась в близлежащий южный кантон Швейцарии, отцу-антифашисту было опасно показываться на родине.

Дебютировав в итальянской политике в возрасте 57 лет, Сильвио Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. Один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и СМИ, он был владельцем контрольного пакета акций компании Fininvest и ФК «Милан». По версии Forbes, в 2005 году Берлускони с состоянием в $12 млрд находился на 25 месте в рейтинге самых богатых людей мира.

Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии — в 1994—1995, 2001—2005, 2005—2006 и 2008—2011 годах. По времени пребывания на этому посту Берлускони является рекордсменом, а если учитывать Королевство Италию, то его обходят лишь Бенито Муссолини и Джованни Джолитти. Кроме того, Берлускони принадлежит феноменальный рекорд в мировой политической истории: основав в январе 1994 года свою первую партию «Вперед, Италия!», он всего через 60 дней вместе с ней выиграл парламентские выборы.

О жизни и пути Берлускони в политике — в фотогалерее «Газеты.Ru».