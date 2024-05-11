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Мишустин предложил кандидатуру Чернышенко на должность вице-премьера

Мишустин предложил переназначить Чернышенко на должность вице-премьера

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Председатель Правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, он продолжит курировать спорт, туризм, IT, связь, культуру и СМИ. Об этом говорится на сайте кабмина РФ.

«В новом составе Правительства этим займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт», – заявил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

До этого российский премьер предложил Госдуме назначить на пост министра спорта главу Хабаровского края Михаила Дегтярева. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков подчеркнул, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Также стало известно, что кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова предложили на должность главы Минпромторга.

Ранее Мишустин назвал ориентир нового кабмина РФ.

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