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Адама Кадырова попросили обучить стрельбе военных Гвинеи-Бисау

Делегат Конте попросил Адама Кадырова обучить стрельбе военных Гвинеи-Бисау

Член делегации Республики Гвинея-Бисау Аладже Дина Конте во время визита в Чеченскую Республику попросил сына главы Чечни Адама Кадырова дать ему и команде военных из его страны уроки стрельбы. Об этом сообщает Telegram-канал ЧГТРК «Грозный».

«Вы теперь мой друг на всю жизнь. Я бы хотел, чтобы вы были нашим преподавателем. Я видел, как вы стреляете. Хочу приехать в Российский университет спецназа для переподготовки вместе с нашими военными и прошу вас быть нашим преподавателем», – сказал Конте.

Отмечается, что мастерство Кадырова в стрельбе Конте смог наблюдать во время посещения делегацией Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе.

Отмечается, что Адам Кадыров является куратором РУС. О его назначении на эту должность в апреле сообщил Рамзан Кадыров. Адам также возглавляет отдел обеспечения безопасности отца.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов назвал создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» важной и полезной инициативой.

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