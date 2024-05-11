В Наро-Фоминске локализовали крупный пожар

Крупный пожар произошел в Наро-Фоминске был локализован на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС.

«В 17:08 пожар в здании по адресу: Наро-Фоминск, улица Погодина, дом 93, локализован», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на складе поликарбоната на улице Погодина в подмосковном Наро-Фоминске произошел пожар. Сигнал о пожаре в нежилом здании поступил на пульт 11 мая в 16:18.

До этого сообщалось, что персонал Центральной городской больницы в Бийске Алтайского края был эвакуирован из-за пожара в здании. По улице Садовой произошел пожар в Центральной городской больнице. При прибытии первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна шестого этажа семиэтажного здания. По предварительным данным, спасены 6 человек газодымозащитными службами, а 35 человек были эвакуированы.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.