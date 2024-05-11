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Крупный пожар произошел на складе в Наро-Фоминске

МЧС: склад поликарбоната горит на улице Погодина в Наро-Фоминске

Произошел пожар на складе поликарбоната на улице Погодина в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, на место прибыли пожарные, идет ликвидация горения. В сообщении отмечается, что площадь пожара составляет 2,8 тыс. кв. метров.

«Склад горит по всей площади», – отметили спасатели, добавив, что пожар удалось локализовать.

В сообщении говорится, что сигнал о пожаре в нежилом здании поступил на пульт 11 мая в 16:18.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как от места возгорания поднимается столб черного дыма.

До этого спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе.

Накануне на территории предприятия в Дзержинском районе Калужской области произошел пожар после падения БПЛА. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Польше загорелась свалка химических отходов.

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