Крупный пожар произошел на складе в Наро-Фоминске

Произошел пожар на складе поликарбоната на улице Погодина в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, на место прибыли пожарные, идет ликвидация горения. В сообщении отмечается, что площадь пожара составляет 2,8 тыс. кв. метров.

«Склад горит по всей площади», – отметили спасатели, добавив, что пожар удалось локализовать.

В сообщении говорится, что сигнал о пожаре в нежилом здании поступил на пульт 11 мая в 16:18.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как от места возгорания поднимается столб черного дыма.

До этого спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе.

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