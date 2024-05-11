Водителя утонувшего в Петербурге автобуса заподозрили в организации незаконной миграции

Правоохранители заподозрили водителя автобуса, утонувшего 10 мая в реке Мойке, в занятии незаконной миграцией. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника издания, в период с 10 февраля по 31 марта Рахматшох Курбонов подал необходимые документы по постановке на миграционный учет 10 иностранцев в отдел по вопросам миграции УМВД России по Калининскому району Петербурга. Он регистрировал мигрантов в доме на проспекте Металлистов. Теперь водителю упавшего в Мойку автобуса грозит возбуждение еще одного уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Курбонов, остающийся после ДТП в больнице, назвал причиной аварии неисправные тормоза. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, в компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

Ранее депутат Султан Хамзаев наградил дагестанцев, спасавших пассажиров затонувшего автобуса в Петербурге.