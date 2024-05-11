Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова новым министром промышленности и торговли. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков напомнил, что Алиханов ранее работал в Минпромторге и состоял в консультативном совете по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии. Также он охарактеризовал Алиханова как квалифицированного и сильного управленца.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Количество и названия министерств нового правительства остаются без изменений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума будет рассматривать кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров в течение двух дней.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.