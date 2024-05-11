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Песков заявил, что Европа сознательно нагнетает напряженность вокруг Украины

Песков: Европа сознательно нагнетает напряженность вокруг Украины

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европейские страны сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, так как ситуация меняется не в ее пользу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы »Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

По словам Пескова, «европейцы идут ва-банк», так как видят изменение ситуации, что чревато для Украины «полным обвалом».

«Они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный, и, конечно, это сильно провокационно с их стороны», — сказал Песков.

Поводом для этих слов стали новые выступления президента Франции Эммануэля Макрона.

11 мая Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Глава Пятой республики напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее Путин высказался о проверке применения ядерного оружия.

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