Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, одержав победу во втором круге над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

Встреча, которая продолжалась 1 час 46 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из девяти заработанных брейк-пойнтов. На счету британского теннисиста два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Соперник российского теннисиста в следующем раунде уже известен. Это 121-я ракетка мира, сербский теннисист Хамад Меджедович.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее лучшая теннисистка России вылетела с турнира в Риме, проиграв бывшей первой ракетке.