Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме

Теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, одержав победу во втором круге над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

Встреча, которая продолжалась 1 час 46 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из девяти заработанных брейк-пойнтов. На счету британского теннисиста два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Соперник российского теннисиста в следующем раунде уже известен. Это 121-я ракетка мира, сербский теннисист Хамад Меджедович.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее лучшая теннисистка России вылетела с турнира в Риме, проиграв бывшей первой ракетке.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами