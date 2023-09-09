09 сентября 2023, 11:35
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16 главных фото недели: Блинкен в «Макдоналдсе», Ким Чен Ын на параде, Медведев в финале US Open
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Макдональдсе, Киев, Украина, 6 сентября 2023 года
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону, 7 сентября 2023 года
Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на открытии памятника на его могиле на Троекуровском кладбище. В 2023 году Шатунову исполнилось бы 50 лет.
Мужчина едет на скутере по грязи и мусору после сильного дождя, затопившего город Танся в Дунгуане, провинция Гуандун, Китай, 9 сентября 2023 года
Канцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу в канцелярии в Берлине, 4 сентября 2023 года. Глава правительства получил травму, упав во время пробежки.
Актриса Джессика Честейн на 80-м Венецианском кинофестивале, 8 сентября 2023 года
Российский теннисист Даниил Медведев во время полуфинала US Open, 8 сентября 2023 года
Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) после встречи на территории санатория «Русь», 4 сентября 2023 года
Британский принц Уильям, принц Уэльский во время посещения собора Святого Давида в первую годовщину смерти королевы Елизаветы в Сент-Дэвидсе, Уэльс, Великобритания, 8 сентября 2023 года
Муниципальные работники моют тротуар возле рекламного щита с изображением премьер-министра Индии Нарендры Моди перед предстоящим на этой неделе саммитом G20 в Нью-Дели, Индия, 7 сентября 2023 года
Эвакуация местных жителей из затопленной деревни после урагана Даниэль в центральной Греции, 8 сентября 2023 года
Женщина бросает землю в могилу для последнего прощания с сыном во время похорон в Константиновке, Украина, 8 сентября 2023 года
Фигура из картона покойной королевы Елизаветы II стоит в центре Виндзора в первую годовщину смерти королевы, Великобритания, 8 сентября 2023 года
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью Ли Соль Чжу на военном параде, посвященном 75-летию основания Корейской Народно-Демократической Республики, который проходит в Пхеньяне, 8 сентября 2023 года
Ребенок дарит свой рисунок Папе Франциску после еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, 6 сентября 2023 года
Болельщик Колумбии на отборочном футбольном матче против Венесуэлы к чемпионату мира по футболу 2026 года на стадионе Метрополитано в Барранкилье, Колумбия, четверг, 7 сентября 2023 года
Венецианский кинофестиваль, последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону, Олаф Шольц с повязкой на глазу и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.