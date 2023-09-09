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Фото

16 главных фото недели: Блинкен в «Макдоналдсе», Ким Чен Ын на параде, Медведев в финале US Open

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Венецианский кинофестиваль, последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону, Олаф Шольц с повязкой на глазу и другие главные кадры недели — в нашей фотогалерее.

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